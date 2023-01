Trazida pelos portugueses durante a colonização, a celebração do Dia de Reis relembra a visita dos três Reis Magos ao local de nascimento do menino Jesus. Os reis Baltasar, Gaspar e Melchior foram adorá-lo e entregar presentes. A festa, que ocorre em 6 de janeiro, também é chamada de Solenidade da Epifania do Senhor, momento que encerra o período em que a Igreja Católica celebra a vinda de Cristo. O Dia de Reis ainda marca o encerramento do período natalino, quando árvores e presépios de Natal são desmontados.

Pensando em você, que não quer passar em branco esta data e seguir as tradições, pedimos ao chef Thiago Ribeiro que elaborasse uma receita de Bolo de Reis sem glúten e lactose. O sabor é incrível, e o preparo é muito fácil. Aproveite!

Bolo de Reis sem glúten

Ingredientes 3 ovos

100 ml de óleo de coco extra virgem

50 ml de leite de coco

100 g de leite de coco em pó

1 ½ xícara de açúcar de coco ou demerara

½ xícara de farinha de coco

½ xícara de farinha de castanha de caju

½ xícara de farinha de linhaça dourada

1 xícara de fécula de batata

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

200 g frutas cristalizadas Preparo 1 Bata os ovos e o açúcar até formar um creme macio.

2 Em um bowl, misture os ingredientes secos sem o fermento.

3 Adicione o óleo de coco.

4 Bata para incorporar tudo.

5 Por último, adicione o fermento e as frutas secas.

6 Leve para assar em uma forma circular, para decorar como uma coroa.

7 Asse em forno quente, a 180°C, por 40 minutos.

8 Para a cobertura, misture 100 g de leite de coco em pó e 50 ml leite de coco (de garrafinha) até ficar cremoso.

Derrame sobre o bolo frio e decore com frutas cristalizadas.

