Bolo de reis tradicional

1 . Dissolva o fermento no leite morno e reserve até formar uma espuma.

2 . Em uma tigela grande, misture a farinha com o açúcar e o sal.

3 . Adicione a manteiga, os ovos, as raspas de limão e laranja, a aguardente (se estiver usando) e o fermento dissolvido no leite.

4 . Amasse a massa até ficar macia e homogênea. Se necessário, ajuste a consistência com mais farinha ou leite.

5 . Incorpore as frutas cristalizadas e as passas na massa, distribuindo-as uniformemente.

6 . Cubra a massa com um pano úmido e deixe descansar em local morno por 1 a 2 horas, ou até dobrar de volume. Pré-aqueça o forno a 180°C.

7 . Amasse a massa novamente e coloque-a em uma forma redonda untada, formando um buraco no centro.