Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

O bolo mané pelado é a cara do café da tarde. Ideal para ser consumido com um cafezinho preto recém passado, é uma receita bem fácil de ser feita em casa. Essa receita de bolo de mandioca tinha tudo para dar errado, mas acabou resultando em um sucesso. Acredita-se que o bolo tenha sido criado por imigrantes portugueses. Seu nome seria derivado do “mané nú”, por ser um doce que não possui cobertura. Extremamente popular em Alagoas, é muito apreciado por turistas que visitam a região. Ele pode sofrer variações. Em algumas receitas se inclui coco ralado, em outras leite condensado. É possível também encontrá-lo em formato de cupcake ou bolo de travessa. Considerado um patrimônio cultural, faz parte da culinária tradicional da região. Por que não reunir os amigos em um café da tarde e testar essa delícia em casa? Veja o modo de preparo: