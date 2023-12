Bolo preto de Natal

Unte uma forma média com manteiga e polvilhe com farinha.

2 . Unte uma forma média com manteiga e polvilhe com farinha.

Na batedeira, bata as claras em neve. Reserve.

3 . Na batedeira, bata as claras em neve. Reserve.

Também na batedeira, bata a manteiga com as gemas e os açúcares comum e mascavo até conseguir um creme macio. Reserve.

4 . Também na batedeira, bata a manteiga com as gemas e os açúcares comum e mascavo até conseguir um creme macio. Reserve.

Misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e as raspas de limão numa tigela grande. Reserve.

5 . Misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e as raspas de limão numa tigela grande. Reserve.