Com origem um tanto engraçada, o bolovo é um petisco muito presente nos botecos de São Paulo. Sabe-se que o Scotch Egg, o bolinho que inspirou o bolovo, foi criado na Escócia por volta do século XVIII. Entretanto, não há indícios que expliquem como o salgado veio parar aqui em São Paulo.

A parte cômica da origem do bolovo, é que o nome do bolinho ficou famoso apenas em 2004, com o programa de comédia Hermes e Renato. Na época, foi ao ar o documentário ‘Bolovo, A Ameaça Urbana’, uma paródia do filme Super Size Me, na qual um homem se alimentava apenas de bolovo.

Pensando em você que adora petiscos, trouxemos essa receita de bolovo com linguiça e cachaça do bar Zona 011. O preparo é simples e o resultado é incrível. Vamos testar?

Bolovo de linguiça e cachaça

Ingredientes 150 g de gomo de linguiça de pernil

2 ovos

10 g de cebolinha

2 g de páprica

10 ml de azeite

20 ml de cachaça

100 ml de óleo

50 g de farinha de trigo

50 g de farinha Panko Preparo Pré-preparo 1 Retire a pele da linguiça.

2 Coloque o recheio da linguiça em um bowl.

3 Adicione a páprica, o azeite, a cebolinha, a cachaça e reserve na geladeira.

4 Coloque água para ferver.

5 Após levantar fervura, coloque o ovo na água durante 6 minutos.

6 Após o tempo indicado, coloque em água com gelo e espere esfriar.

7 Depois de frio, retire a casca do ovo e reserve.

8 Com um plástico-filme, abra a carne e envolva o ovo por completo. Veja mais Empanamento 1 Passe o bolovo na farinha de trigo, depois no ovo batido e por último na farinha panko.

2 Coloque em uma panela com óleo, até que cubra o bolovo.

3 Frite durante 5 minutos.

4 Retire e embrulhe com papel-toalha para secar.

5 Corte ao meio e sirva. Veja mais

Gosta de salgados? Veja mais receitas:

+ Coxinha tradicional

+ Bolinho virado à paulista

+ Bolinho de chuva sem glúten

+ Bolinho de mac and cheese

+ Rolinho primavera de legumes