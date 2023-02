Este bowl com creme de avocado, banana, kiwi e granola é uma ótima opção para o verão Foto: Carol Nuñes | Café Zinn Por Redação Paladar Bowl com creme de avocado, banana, kiwi e granola Como fazer creme de avocado misturado com banana congelada, suco de laranja, kiwi e granola Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Está procurando aquele lanchinho bem rápido de fazer e que vai te refrescar nos dias mais quentes? Acabou de encontrar. Em um pouco mais de 10 minutos, você vai ter um bowl com creme de avocado - primo do abacate-, banana congelada e suco de laranja misturados, que vai matar sua fome. A receita da chef Thamyres Cabral, da cafeteria Café Zinn, é finalizada com fatias de kiwi e granola doce a gosto.