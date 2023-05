Brasil é o 2º país que mais procura “Bolo” no Google; confira receitas

Os brasileiros amam bolo - mesmo! O Brasil é o segundo país que mais procura pela palavra “bolo” no Google desde 2004, perdendo apenas para a Bósnia e Herzegovina. Quando o assunto é culinária, a palavra “bolo” só perde para “receita” entre os brasileiros.

O levantamento foi feito pelo próprio Google, levando em conta dados dos últimos 19 anos. A posição do Brasil no “ranking dos bolos” variou ao longo dos anos, mas o país sempre se manteve no top 5 mundial. Atualmente, os cinco países que mais procuram pelo doce no google são Bósnia, Brasil, Croácia, Sérvia e Israel.

Além da comparação com os outros países, o levantamento mapeou as perguntas culinárias mais frequentes e os tipos de bolo mais procurados pelos brasileiros. A pergunta “Como fazer bolo?” é a dúvida mais frequente dos brasileiros no segmento da culinária. Outras dúvidas como “O que colocar no lugar do leite no bolo?” e “Como saber se o bolo está assado” tiveram um aumento significativo nos últimos 12 meses.

Em relação aos sabores de bolo mais procurados, nenhuma surpresa: o bolo de cenoura é o queridinho dos brasileiros. Bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de caneca, bolo de milho, bolo de fubá, bolo de airfryer, bolo de laranja, bolo redondo e bolo de milho verde completam a lista dos 10 tipos de bolo favoritos dos brasileiros.

Deu vontade de preparar um bolinho, não é mesmo? Separamos receitas deliciosas dos bolos mais procurados no Google para você preparar em casa:

Bolo de cenoura com calda de chocolate para lá de saboroso da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

Bolo de cenoura

Continua após a publicidade

O campeão de buscas no Google é super fácil de fazer e já virou um clássico da culinária brasileira. Aprenda a fazer a receita de bolo de cenoura com calda de chocolate da chef Heloísa Bacellar, doce simples e delicioso.

Bolo de chocolate rapidinho, da chef Heloísa Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Bolo de chocolate

Um bolinho de chocolate não podia faltar, né? O bolo de chocolate da chef Heloísa Bacellar, além de fofinho e saboroso, pode ser feito sem usar leite e manteiga. Ficou curioso? Confira o passo a passo.

Bolo de banana Foto: Codo Meletti/Estadão

Bolo de banana

A receita de bolo de banana do confeiteiro Rodrigo Ribeiro é molhadinha e saborosa, e dá pra resolver tudo no liquidificador. Antes de ir ao forno, o bolo é finalizado com açúcar e canela, que resultam numa crostinha deliciosa. Experimente!

Continua após a publicidade

Bolo de milho Foto: Divino Fogão

Bolo de milho

O bolo de milho é presença garantida nos lanchinhos da tarde ao redorem todos os cantos do Brasil. A receita de bolo de milho do Divino Fogão também é feita no liquidificador, e o resultado é um doce saboroso que rende até 20 porções. Confira o passo a passo e se delicie!

Bolo de fubá Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Bolo de fubá

Clássico brasileiro, o bolo de fubá conquistou o paladar do país não apenas pelo sabor, mas também por sua simplicidade. Aprenda a fazer a receita de bolo de fubá da Heloísa Bacellar e prepare essa delícia em casa.

Bolo de laranja na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Continua após a publicidade

Bolo de airfryer

Às vezes dá preguiça de usar o fogão, né? Sem problemas! A receita de bolo de laranja da chef Bru Calderon é super prática, vai do liquidificador direto para a airfryer. O bolo fica uma delícia, e é perfeito tanto para o café da manhã quanto para o cházinho da tarde.

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Bolo de caneca

A receita de bolo de caneca da nutricionista Gabriela Cilla é super saudável - dá pra comer sem culpa. O bolo leva banana, aveia e pasta de amendoim, e fica pronto depois de 3 minutinhos no microondas. Confira!