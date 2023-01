Receita de brigadeiro ao leite, da chef confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade Por Redação Paladar Brigadeiro ao leite A chef confeiteira Fabiana Andrade preparou a receita perfeita de brigadeiro para você Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 20 porções

O brigadeiro é um docinho tipicamente brasileiro, e isso você já deve saber. Mas afinal, você sabe como e quando ele surgiu? É uma história mais interessante do que se imagina. Antes de chegar na receita de chocolate com leite condensado, o brigadeiro levava ovos, leite, chocolate, manteiga e açúcar. Até que em 1921, os brasileiros se deparam com uma latinha de leite condensado no mercado. Naquela época, tudo era motivo para se recorrer à novidade: substituir o leite materno dos bebês, enviar para soldados em guerra, enriquecer a dieta das crianças com nutrientes, etc. Mas o brigadeiro em si surgiu como incremento a uma estratégia política, substituindo os famosos “santinhos”. Conta a história que em 1945, Eduardo Gomes, um brigadeiro militar, se candidatou à presidência do Brasil e o slogan da campanha foi: “Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro”. Heloísa Nabuco de Oliveira – uma de suas eleitoras que ajudava na campanha –, teve então a ideia de oferecer docinhos, substituindo o material impresso de propaganda. Como na época o açúcar e o leite estavam escassos por causa da guerra, ela usou o leite condensado para fazer a receita. Todo mundo amou e passou a pedir por mais “doce do brigadeiro”. Agora que você já sabe a origem de um dos seus doces prediletos, a chef confeiteira Fabiana Andrade tem a receita perfeita para você não errar na execução. Veja: