Brusqueta de shitaki grelhado Foto: FELIPE RAU Por Redação Paladar Brusqueta de shitake grelhado Uma entradinha fácil e muito saborosa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A brusqueta é um prato de origem italiana que consiste em fatias de pão levemente tostadas e cobertas com diferentes ingredientes, como tomates, queijo, ervas e azeite. Uma variação deliciosa dessa receita clássica é a brusqueta de shitake, que traz um toque oriental e saboroso ao prato. A bruschetta de shitake é uma opção deliciosa e saudável para um lanche rápido ou para servir como entrada em um jantar especial. O sabor do cogumelo combinado com o queijo e a crocância do pão tornam esse prato uma verdadeira delícia. Experimente em casa e surpreenda seus convidados com essa receita fácil e gostosa.