Espírito livre Foto: Renata Keurmeester Por Redação Paladar Café com baunilha Esse café com licor e toque de chocolate com canela é uma delícia Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Se você quer fugir do café tradicional, essa receita de café com baunilha é ideal para você. Esse café caseiro é a receita perfeita para um café da tarde, especialmente num happy hour com amigos. Feito com licor 43, xarope de baunilha, café expresso e polvilhado com chocolate em pó e canela, ele é ideal para os que estão começando a sexta-feira com o pé direito. O chef Artur Lista, do Santo Grão, ensina o passo a passo para a execução desse café com baunilha. Pensa numa delícia em forma de café…