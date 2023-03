Iced latte vanilla Foto: Bruno Gois Por Redação Paladar Café com leite Café, leite e baunilha… é o drink refrescante perfeito para quem não quer álcool na mistura Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Café da manhã, café da tarde ou em qualquer momento que você for de seu agrado, o café com leite gelado é para todos os gostos. Esse drink não alcoólico tem um toque de baunilha e é super refrescante, já que leva muito gelo. O Restaurante Duas Terezas ensina o passo a passo desse café com baunilha e leite, que irá agradar desde as crianças até os mais crescidinhos. Veja mais!