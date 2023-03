Camafeu de nozes

Misture o leite condensado com as nozes moídas e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela (ponto de enrolar).

1 . Misture o leite condensado com as nozes moídas e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela (ponto de enrolar).

Transfira para um prato untado com manteiga, cubra com plástico-filme em contato para não formar película e deixe esfriar.

2 . Transfira para um prato untado com manteiga, cubra com plástico-filme em contato para não formar película e deixe esfriar.