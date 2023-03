Delicioso camarão com batatas Foto: Gladstone Campos | Real Fotos Por Redação Paladar Camarões al pil pil Essa receita de camarão do Grupo Vino! é incrível e perfeita para fazer em casa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

O camarão é um prato extremamente apreciado, por ser muito versátil. Pode ser preparado em pratos grelhados, cozidos, fritos, assados, etc. Serve para todos os momentos, desde um petisco na praia, um almoço rápido ou um jantar romântico. Que tal apostar em uma receita de camarão simples e fácil, servida com batata? Feito na manteiga, alho e óleo, é uma receita que pode ser facilmente preparada em casa. Por ter um ponto de cozimento bem rápido, serve bem em momentos que você possui um curto espaço de tempo para cozinhar. Aqui temos uma dica para o tamanho do camarão que você vai comprar. Os grandes podem ser grelhados ou cozidos no vapor; já os menores podem ser usados nas saladas, sopas ou pratos que levem mais frutos do mar. Recheado de minerais como zinco, selênio e vitamina B12, o camarão é uma fonte de proteína magra, perfeita para quem tem restrições alimentares ou quem procura uma fonte que não leve gordura. Agora que você já sabe um pouco mais sobre esse alimento, por que não apostar nessa receita deliciosa para fazer em casa? Fritos na manteiga, acompanhados de alho assado e pimenta-dedo-de-moça, a receita do Grupo Vino! vai te deixar com água na boca. Confira: