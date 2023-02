Camarões batidos com cana de açúcar Foto: EDUARDO KRAJAN Por Redação Paladar Camarões batidos com cana de açúcar Aprenda a fazer essa receita típica do Vietnã Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

Essa receita de camarões batidos com cana de açúcar, do chef Norman Vo, é perfeita para quem gosta de experimentar pratos de outros países. Nesse caso, o prato da vez é originário do Vietnã e é feito aqui no Brasil no restaurante Miss Saigon. A união do sabor único do camarão com o docinho da cana de açúcar torna esse prato um verdadeiro espetáculo. Já adiantamos: difícil não se apaixonar por essa receita.