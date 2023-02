Em um bowl, misture todos os ingredientes do molho e reserve.

1 . Em um bowl, misture todos os ingredientes do molho e reserve.

3 . Faça uns três cortes não muito profundos na pele do peixe de cada lado. Se possível, retire a espinha pelo dorso.

4 . Regue o peixe com um pouco de tempero, que também deve ser inserido dentro dele.

5 . Borrife um pouco de óleo sobre a churrasqueira e grelhe o peixe por 8 minutos de cada lado. Vire com ajuda de uma ou duas espátulas.