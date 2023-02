Carnaval sem ressaca? Aposte em coquetel sem álcool! Veja quatro sugestões fáceis de preparar

Para muita gente, Carnaval é aquela época em que, além da folia, os drinques estão liberados sem culpa. Da cerveja à caipirinha, são muitas as opções disponíveis para animar a folia. Mas se você é daqueles que não consome bebidas alcoólicas ou quer passar um Carnaval mais leve, selecionamos quatro coquetéis sem álcool e cheios de sabor. Aproveite!





Ginger Lemonade

Bebida refrescante sem álcool feita com gengibre e limão Foto: Maurício Porto





Super refrescante, o Ginger Lemonade, drinque criado pelo mixologista Rodolfo Bob, do Caledonia Whisky&Co, é perfeito para o verão.

Virgin Tonic

Versão sem álcool de Gin Tônica tem sabor frutado Foto: Between Buns I Agência Dots

O Virgin Tônica, criado por Beatriz Luz, do bar Between Buns, o coquetel é turbinado com xaropes de abacaxi e tangerina e suco de maçã.

Coquetel Alba

Drinque feito com uvas, água de coco, Sprite e leve toque de manjericão Foto: Martin Bar I Agência Dots

Uma mistura inusitada de uvas e manjericão resultam em uma bebida surpreendente e saborosa é a proposta do Coquetel Alba.

A Toranjeira

A Toranjeira, coquetel sem álcool feito com Grapefruit e espuma de gengibre Foto: Alba I Agência Dots

Assinado por Marcelo Serrano, mixologista do restaurante do Novotel Morumbi, o drinque A Toranjeira é feito com a exótica Grapefruit (também conhecido como toranja ou pomelo), fruta “parente” da laranja de sabor levemente amargo.