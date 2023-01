Para o molho, junte a mostarda, a água e o azeite e bata tudo no liquidificador.

Lave bem as folhas e reserve.

Limpe bem uma peça de lagarto, retirando todas as gorduras e nervuras, enrole em um filme plástico, deixando em um formato de cilindro e leve para congelar por 24 horas.

Cubra o fundo do prato com fatias de carne.

Reserve a parte congelada para repetir a receita e distribua as folhas sobre a carne.

Regue com o molho e finalize com as lascas de grana padano a gosto.