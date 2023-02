Aprenda a fazer um delicioso carpaccio de contrafilé, servido com rúcula e parmesão

O carpaccio é aquela entrada popular, originária da Itália, feita de fatias finas de carne crua. Variações surgiram ao longo do tempo, como carpaccio de peixe e até de abobrinha. Hoje trazemos uma receita de “carpaccio raiz” feito com contrafilé, da chef Gabriela Barreto, do Restaurante Chou - perfeito para um jantar romântico em uma noite de calor.

As histórias contam que essa receita surgiu no século XX, na cidade de Veneza, em um restaurante conhecido como Harry ‘s Bar, de propriedade do chef Giuseppe Cipriani.

Grandes nomes sempre passaram pelo restaurante e um deles era o da condessa Amalia Nani Mocenigo, que estava com uma doença, causada pela deficiência de glóbulos vermelhos em seu sangue.

Seu médico aconselhou que, para combater o déficit, a condessa deveria consumir carne crua. O chef do restaurante, então, executou o prato e o dedicou à condessa.

O prato foi batizado de “carpaccio”, pois o chef era um amante de pinturas italianas, principalmente às da escola de Veneza. Fã do pintor Vittore Carpaccio, resolveu homenageá-lo.

Após essa história curiosa, que tal aprender como fazer essa receita e surpreender seu amor em um jantar a dois? Venha conferir o passo a passo:

