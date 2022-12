Ceia vegetariana: pratos sem carne e práticos para você servir no seu jantar de final de ano

Com o final do ano e, consequentemente, festas de Ano Novo chegando, surgem as ceias em família e os temidos cardápios dos jantares planejados, e que ainda passarão pelo crivo dos parentes reclamões. A primeira ideia que vem à mente é a carne, certo? Mas e se pensar nas inovações, usando receitas sem carne? Além de agradar àqueles que não consomem a proteína animal, você vai ganhar diversos elogios por fazer delícias como lombo e salpicão com jaca, salada de frutas secas e shakshuka com mel de harissa. Confira:

Torrada de abacate

Avocado toast pode ser servido no café da manhã, da tarde ou até mesmo no brunch Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

Para receber as visitas que vão chegando e fazer sala, nossa primeira dica é servir este aperitivo chamado avocado toast, que também é conhecido como torradinha de abacate. O pão torrado, coberto por fatias de abacate, pode ser servido como entrada de algum jantar, e até mesmo em brunches ou cafés da manhã e da tarde. Veja a receita da chef Amandine Izza.

Salada de frutas secas, maçã e vinho

Salada ao molho de vinho com frutas secas e maçã para sua ceia de final de ano Foto: Mariana Muniz

Esta salada de frutas secas, maçã e ao molho de vinho tinto seco, idealizada pelo chef e proprietário do Mantra Restaurante, Ivan Martins, é perfeita para quem é fã de pratos agridoces. A salada pode ser servida como prato principal ou acompanhamento de alguma refeição principal salgada da sua ceia.

Salpicão vegetariano

Aprenda a fazer este salpicão de cenoura, repolho e maçã para servir em sua ceia e agradar aos que não comem carne Foto: Estúdio Movo

Salpicão, normalmente, é feito com frango desfiado, mas para fazer a versão vegetariana, o chef Vagner Ferreira, do restaurante Cajuí Brasil, trocou a proteína animal pela jaca que é picada da mesma forma. Além disso, a mistura leva repolhos roxo e verde, cenoura, pedaços de maçã, uvas-passas, e é finalizada com maionese de castanha-de-caju. Experimente este prato molhadinho que irá conquistar seu paladar.

Lombo feito com jaca

Lombo feito de jaca do chef Vagner Ferreira é ideal para servir em sua ceia de fim de ano Foto: Estúdio Movo

O lombo está sempre presente nas ceias e, geralmente, é feito com carne suína, mas para a versão vegetariana, o chef Vagner Ferreira, do restaurante Cajuí Brasil, usou o recheio da jaca, leite de castanha e melado de cana. O profissional da gastronomia ainda recheou o prato com farofa de castanhas, o que o deixou com uma textura macia, molhadinho e bem crocante. Não deixe de fazer a receita e provar.

Shakshuka com mel de harissa

Shakshuka com mel de harissa; confira a receita da chef Amandine Izza Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

O Shakshuka é um prato bastante conhecido, que leva bastante molho vermelho, ovos, tomate e pão. Porém, a chef Amandine Izza decidiu inovar para deixar sua ceia ainda mais gostosa e usou mel de harissa - a mistura de mel com uma pasta de pimenta com especiarias). Bateu a curiosidade para saber como ficou? Então faça esta receita e prepare-se para ganhar muitos elogios.

Torta de chocolate com castanhas

A torta de chocolate com nozes da chef Mariana Muniz vai deixar sua ceia ainda mais gostosa Foto: Mariana Muniz

Claro que não podia faltar a sobremesa nesta ceia, né? Pedimos para a chef Mariana Muniz, do Mantra Restaurante, compartilhar esta receita de torta de chocolate com castanhas. O prato não fica tão doce por causa da ganache que dá uma boa equilibrada e ainda conta com um toque de laranja. Não deixe de experimentar!

Bolo de pistache

Bolo de pistache fofinho para servir no café da tarde Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

Se você preferir um doce com carinha de mais caseiro, aconselhamos preparar este bolo de pistache. Pela sua popularidade e por agradar diversas pessoas, pedimos para a chef Amandine Izza te ensinar a preparar uma versão com castanhas e amêndoas no recheio, fofinha, molhadinha, por causa da calda especial.