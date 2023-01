O calor do começo do ano é perfeito para apostarmos em comidas leves e receitas diferentes. O ceviche é aquele prato leve que aparenta ter um preparo mais elaborado ou demorado. Mas, neste caso, as aparências enganam.

De origem latina, essa entrada é perfeita para os dias de calor. Além de rápido e prático, o prato, em geral feito com peixe ou frutos do mar, tende a ser servido com molho de tons cítricos, sempre buscando o equilíbrio de sabores.

Então, para quem está em dúvida sobre o que comer no calor, separam

os cinco opções diferentes de ceviche. Tem boas alternativas como ceviche de peixe branco e de salmão, mas não esquecemos do ceviche vegano. Dá uma olhadinha na lista e escolha um (ou vários) para curtir neste verão.

Delicioso ceviche Foto: Bão Culinária Afetiva

Ceviche leve e fresquinho

Também conhecido como cebiche e serviche, este é um prato de origem latina muito consumido no Peru. Por estar entre as boas opções de comidas frias, vem crescendo o número de pessoas que o consideram a entrada perfeita para dias de calor. Que tal conferir a receita de ceviche leve e fresquinho do chef Kiko Faria que leva peixe cru, pimenta dedo de moça, pepino e um molho especial com laranja, limão e cerveja?

Ceviche Foto: Rodrigo Azevedo

Ceviche da chef Lelena Cesar

Esse ceviche da chef Lelena Cesar vai ganhar o seu coração. A entrada é feita de peixe cru, marinado em cítricos e servido com um delicioso “leche de tigre”, molho feito com caldo de peixe, laranja e limão. Pode confessar: só de ler refrescou, né? Então dá uma conferida no passo a passo.

Este ceviche doce leva frutas deliciosas, como pitaya, manga, romã e não tem peixe. A combinação perfeita para quem quer inovar

Ceviche sem peixe e com frutas

Perfeito para os veganos ou aqueles que querem algo diferente e bem leve, esse ceviche sem peixe e com frutas, da chef Cintia Sanchez, é ideal para dias em que o termômetro marca mais de 30º. Super refrescante e leve, é feito com manga, pitaya, romã, pimenta dedo de moça e chips de batata-doce e de caqui. Vale a pena conferir.

Ceviche de salmão

Ceviche de salmão

Esse ceviche de salmão do Kiiche garante sua refrescância com um elegante toque japonês e, servido geladinho, é perfeito para abaixar a temperatura corporal. Essa receita, que combina peixe e frutos do mar, é feita com salmão, vieira, ovas de peixe, azeite trufado, suco de limão e nabo ralado. Definitivamente diferente das versões mais tradicionais, é uma boa opção de comida de verão, mas depois que você provar, talvez não resista e queira servi-lo em outras épocas do ano também.

Ceviche de pescada com batatas-doces do Rinconcito Peruano

Ceviche de pescada com batata-doce

Este prato é para você que procura uma comida leve, mas completa, que consiga unir sustância e leveza. O delicioso ceviche de pescada com batata-doce do chef Edgard Villar, que serve como entrada e também como prato principal, é servido com limão, cebola e pimenta. O segredo está na combinação de peixe com batata-doce e no caldo especial, que leva salsão, alho, gengibre e pimenta dedo-de-moça. É ou não é o prato leve perfeito para um dia de calor?

