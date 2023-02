Ceviche com polvo Foto: Gustavo Steffen Por Redação Paladar Ceviche el campeón Ceviche servido com chips de banana-da-terra Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Essa receita é perfeita para quem procura um prato leve, recheado de sabor e proteína. Ideal para dias de calor, cai muito bem em uma noite de verão. O prato do La Peruana Cevicheria é servido com um saboroso leche de tigre, um molho à base de pimenta dedo-de-moça, chips de banana-da-terra super crocante e um delicioso polvo cozido servido com peixe. O ceviche é um prato feito de peixe cru, cortado em pequenas fatias, que fica marinando em uma mistura cítrica. Preparado com cebola roxa e pimenta é uma junção de sabores inigualáveis. Vai deixar esse prato de fora do seu cardápio? Aproveite e confira o passo a passo!