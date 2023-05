Chapa, frigideira ou churrasqueira: entenda as diferenças no preparo do hambúrguer

Um bom hambúrguer, feito da maneira correta, fica gostoso de qualquer jeito. Seja naquela frigideira velha do fundo do armário ou na churrasqueira de um restaurante chique, o resultado depende quase exclusivamente de quem prepara o lanche. Mas não se engane: o processo de cocção muda sim o gosto da carne. Claro que vai do gostoda preferência do cliente: há quem goste de uma carne mais bem passada, outros preferem um sabor mais defumado, e por aí vai. Chamamos o chef Fábio Lazzarini, da Intermezzo, para contar as principais diferenças entre os 3 métodos mais utilizados no preparo de hambúrgueres: chapa, frigideira e churrasqueira. Ficou curioso? Confira!

Frigideira

Todo mundo tem uma frigideira em casa - e o hambúrguer de frigideira é uma delícia Foto: siraphol siricharattakul

Chapa

A chapa é perfeita para fazer vários hambúrgueres ao mesmo tempo Foto: FreePik

Os ‘hamburgueiros raiz’ afirmam que a chapa é o melhor método para fritar o seu blend - e não estão errados. “A chapa mantém melhor o calor, pois normalmente é mais grossa que a frigideira”, destaca Fábio. O tamanho da chapa favorece quem precisa fazer vários hambúrgueres ao mesmo tempo. “Na chapa você tem mais espaço para trabalhar, temperaturas diferentes e não queima muito. Além disso, a chapa é mais rústica e você pode colocar a espátula sem medo de riscar - ao contrário da frigideira. É muito mais simples”, complementa.

Churrasqueira

Na churrasqueira, o hambúrguer fica com um sabor defumado Foto: Pexels

Na churrasqueira, o gosto do hambúrguer muda consideravelmente. A carne fica com um sabor defumado, e o preparo do blend deve ser diferente para o hambúrguer não ficar seco. Enquanto blends que vão na chapa têm, no máximo, 20% de gordura, hambúrgueres destinados à churrasqueira devem utilizar de 22 a 25%. “Na chapa, se você colocar muita gordura, ela vai ficar ali. Na churrasqueira, a gordura pinga no fogo, faz fumaça e deixa a carne com sabor defumado” finaliza Fábio.