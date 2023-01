Gosta de pratos apimentados? Ama feijão e carne moída? Então, essa receita de Chili Beans do chef Meguru Baba, do restaurante Coltivi, é ideal para você. Com pimenta-jalapena, toques de gengibre e tomate pelado, esse prato é muito prático, já que possui apenas cinco passos para o preparo.

Gostou? Sentiu aquela vontade de um prato picante? Experimente essa receita de Chili Beans, você não vai se arrepender.

Chili Beans

Ingredientes 150 g cebola branca

15 g alho

60 g cenoura

30 g pimenta-jalapena

30 g aipo

25 g gengibre

30 g alho poró

200 g feijão vermelho

200 g carne moída

100 g bacon

300 g tomate pelado

2 colheres (chá) de cominho

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta a gosto Preparo 1 Coloque o feijão para cozinhar por 40 minutos na panela de pressão.

2 Corte todos os ingredientes em cubos bem pequenos.

3 Em uma outra panela, leve todos os ingredientes cortados para refogar.

4 Depois acrescente a carne moída até ficar bem dourada.

5 Adicione o cominho, a pimenta-do-reino, o sal e o tomate e deixe reduzir pela metade.

6 Junte o feijão com a carne moída e deixe cozinhar mais 20 minutos.

7 Sirva com uma fatia de pão. Veja mais

