O churrasco perfeito não depende apenas de carnes ou bebidas mais elaboradas, mas também de ótimos acompanhamentos, e claro, de boas companhias. Para que você possa arrasar no seu churrasco, selecionamos sete acompanhamentos práticos e muito saborosos, que com certeza irão te ajudar a sair do básico e impressionar os companheiros de brasa. Então, prepare seus aperitivos e sua cerveja, e aproveite essa lista que está incrível.

Arroz biro-biro

Arroz biro-biro simples Foto: Caio Vasquez

Claro que em uma lista de acompanhamentos de churrasco, o arroz não poderia ficar de fora. É óbvio que um bom arroz branco e soltinho sempre faz sucesso, mas que tal incrementar um pouco de forma prática, trazendo mais sabor para o seu churrasco? Essa receita de arroz biro-biro é perfeita e casa muito bem com uma carninha na brasa. Temperado com salsa e cebolinha, esse arroz biro-biro do restaurante Chaco ainda acompanha pedacinhos de bacon, milho e ervilhas frescas.

Maionese

Maionese Foto: Christopher Reher

Clássica e queridíssima dos apreciadores de um bom churrasco, a maionese é um acompanhamento considerado indispensável por muitos na hora de fazer aquele churras. E se ela é sucesso de crítica e público, fomos buscar com os experts da Fogo de Chão uma receita que irá, com certeza, levar o seu churrasco para outro patamar no quesito sabor.

Chimichurri

Chimichurri Foto: Felipe de Paula

O chimichurri é aquele molho ideal para acompanhar diversas carnes. Mas você já se perguntou por que esse molho tão simples combina tanto com churrasco? Esse equilíbrio perfeito entre o chimichurri e as carnes acontece porque a acidez do molho ameniza a gordura da carne, fazendo com que ela fique com o sabor mais acentuado. Agora que você já sabe por que o chimichurri deve acompanhar seu churrasco, experimente essa receita de chimichurri do chef Melchior Neto. Pode contar no relógio: ela demora apenas cinco minutos para ficar pronta e leva apenas três ingredientes.

Farofa de banana

Farofa de banana Foto: Felipe de Paula

Convenhamos, se o churrasco não tem farofa, ele não está verdadeiramente completo. Portanto, para você não gastar tanto tempo na cozinha mas garantir um delicioso acompanhamento, essa receita de farofa de banana é a opção perfeita, já que une praticidade e muito sabor com outra queridinha de muitos, a banana. Feita em apenas 20 minutinhos, essa versão compartilhada pelo chef Melchior Neto não é apenas prática, mas garante também um toque diferente para seu churrasco, já que leva tomate, um pouco páprica doce e pimenta-do-reino.

Molho de maracujá

Molho de maracujá Foto: Felipe de Paula

Curte aquele molhinho para acompanhar linguiça e frango? Então vale experimentar o molho de maracujá do chef Melchior Neto, ideal para quem quer sair do convencional quando o assunto é acompanhamentos de churrasco. E nem precisa muita coisa, bastam um liquidificador, quatro ingredientes e uma pequena vontade de arrancar elogios dos camaradas de churrasco para preparar esse saborosíssimo molho de maracujá e arrasar com mais um acompanhamento perfeito.

Abraçadinho de bacon

Abraçadinho de bacon Foto: Felipe de Paula

Essa receita de abraçadinho de bacon é destinada aos churrasqueiros que querem verdadeiramente dar um upgrade no churrasco. Nesse acompanhamento, a batata bolinha cozida e o queijo coalho são “abraçados” por uma fina fatia de bacon, o que o torna muito saboroso e super fácil de fazer.

Vinagrete de abacaxi

Vinagrete de abacaxi Foto: Felipe de Paula

Por último, mas não menos importante, o famigerado vinagrete. Nessa receita do chef Melchior Neto, o vinagrete é acompanhado de pedacinhos de abacaxi, cebola, salsa e bastante vinagre. A dica do chef para essa receita é deixar na geladeira 20 minutos antes de servir, para que o vinagrete de abacaxi esteja geladinho para contrastar bem com as carnes do churrasco.