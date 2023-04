Para começar seu dia com gostinho delicioso e mais energia, nada melhor do que um café caseiro, não é mesmo? Para muitos, um café puro ou um café com leite simples, o famoso pingado, são quase obrigatórios como a dose de cafeína inicial de cada dia, mas talvez essas opções estejam com os dias contados. Afinal, existem receitas de café fáceis, saborosas e diferentes que têm tudo para mudar sua rotina.

Confira abaixo cinco receitas: café com leite e baunilha, café com laranja, café com limão, café com chocolate e café com licor. As opções são variadas e, se você curtir, pode até escolher uma para cada dia da semana.

Café com leite

Iced latte vanilla Foto: Bruno Gois

Para começar o dia com o pé direito, nada melhor do que um delicioso pingado, também conhecido como café com leite, em versão turbinada. Esse café com leite e baunilha é uma receita bem simples. Servido gelado, o café é feito com espresso, leite e xarope de baunilha. Uma excelente opção de café para dar um up no seu dia!

Café com laranja

Orange coffee Foto: Bruno Gois

Continua após a publicidade

A laranja é uma fruta cítrica bem versátil, que combina bastante com café. Então por que não começar o seu dia com mais energia e o sabor diferente de um café com laranja? Refrescante e saboroso, é ideal para dias de calor.

Café com limão

Cold brew tonic Foto: Renata Keurmeester

Já provou café com limão? Essa fruta, também da família das cítricas, dá um toque azedinho no café gelado. Servido com água tônica, esse drink não alcoólico pode ser degustado puro ou junto com as refeições como café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Mocha

Café com chocolate Foto: Bruno Gois

Pensa numa combinação perfeita! Café com chocolate é sucesso absoluto há muito tempo e não é à toa que o café mocha é um dos mais populares nas cafeterias. Preparado com café, leite e calda de chocolate, ele pode ser servido quentinho para um up no café da manhã ou para um café da tarde de um dia frio.

Continua após a publicidade

Café com baunilha

Espírito livre Foto: Renata Keurmeester

Esse café com baunilha tem cara de final do dia, quando você já está começando a relaxar ou de um final de semana mais preguiçoso. Dê o primeiro passo para a curtição ou descanso com esse drink feito com café, baunilha, licor e chocolate em pó.