Normalmente, depois do almoço ou jantar, bate uma vontade de comer um docinho, não é mesmo? Mas se você está em uma dieta ou tem algum tipo de restrição alimentar, o doce pode não ser a melhor opção.

Porém, olha a boa notícia: temos cinco receitas de doces sem açúcar - e alguns até low carb - para saciar essa vontade de um docinho sem culpa. Aposte em receitas que não levam açúcar ou nas quais são usadas o xilitol ou o maltitol. Confira: brownie de chocolate sem açúcar, panna cotta diet com amêndoas e baunilha, cheesecake sem açúcar, bolo de frutas sem açúcar e petit gâteau de chocolate low carb.

Brownie de chocolate sem açúcar

Brownie de chocolate sem açúcar da chef Patrícia Helú, do restaurante Caracolla Foto: Patrícia Helú

O brownie de chocolate sem açúcar é uma sobremesa irresistível. Nessa receita da chef Patrícia Helú, do restaurante Caracolla, o brownie sem açúcar feito com xilitol, manteiga ghee e chocolate 70% sem açúcar, é o doce perfeito para os que estão de dieta e não querem quebrar a rotina, ou para os que não podem consumir açúcar. A opção de brownie diet é incrível e mantém o gosto inconfundível de brownie.

Panna cotta com amêndoas e baunilha

Panacota com amêndoas e baunilha Foto: Bake and cake

A sobremesa perfeita é a que combina frutas, com calda e um doce para intensificar o sabor. Essa panna cotta com amêndoas e baunilha da chef Cris Muratori, da Bake and Cake, é feita com xilitol e gelatina incolor. Acompanhada de morango e calda de morango, é o doce ideal para dias quentes.

Cheesecake sem açúcar

Cheesecake sem açúcar da chef Regina Paula Foto: Regina Paula

Para os dias de muito calor, preferimos aquela sobremesa mais leve, fresca e gelada, não é mesmo? E o cheesecake sem açúcar é exatamente esse tipo de doce. Servido gelado, é feito com maltitol, baunilha e frutas vermelhas. Quase idêntico ao original, você vai querer repetir outras vezes essa receita de cheesecake diet da chef Regina Paula.

Bolo de frutas sem açúcar

Bolo de frutas sem açúcar da chef Regina Paula, da Fioca Confeitaria Saudável Foto: Regina Paula

Esse docinho é especial para o café da tarde e perfeito para mudar um pouco o cardápio de bolos básicos. E o melhor: você saboreia e mantém a dieta. Sem contar que esse bolo de frutas sem açúcar da chef Regina Paula aquece o coração. Feito com o doce das frutas, essa receita de bolo diet não leva nadinha de açúcar.

Petit gâteau de chocolate low carb

Petit gâteau Foto: Bake and Cake

Ah, o petit gâteau! Não há quem resista a esse bolinho quente, recheado com calda e servido com uma bola de sorvete. Esse petit gâteau de chocolate low carb, da chef Cris Muratori, é para os que procuram um docinho após o jantar, mas querem algo mais leve. Com chocolate diet e xilitol, esse bolo pode ser provado sem medo por diabéticos.