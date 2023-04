Você é daqueles que cansaram de comer sempre os mesmos doces da Páscoa? Uma boa ideia para sair do convencional é inovar o cardápio de sobremesas usando chocolates de mercado. Resolvemos encontrar opções para isso, mas é claro que não encaramos essa sozinhos. Chamamos ninguém menos do que a chef confeiteira Carole Crema para criar, exclusivamente para Paladar, doces maravilhosos com os chocolates de mercado tipo Sonho de Valsa, KitKat, Bis, Amandita e Toblerone. Formiguinhas de plantão, prepararem seus corações para o que vão ver aqui, as imagens são fortes e bem chocolatudas.

Bolo Toblerone

Carole Crema decidiu trazer um instante nostálgico para o Toblerone Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Já que Páscoa nos faz relembrar a parte da nossa infância em que esperávamos ansiosos para ganhar nossos ovos de chocolate, Carole Crema decidiu trazer um instante nostálgico para o Toblerone também, lembrando a época em que ainda era considerado um chocolate suíço. Para isso, brincou criando alpes - com os próprios triângulos de chocolate - em cima do Bolo Toblerone, que tem a massa feita com o próprio chocolate e fica com um sabor mais amarguinho.

Torta mousse de Bis

Nesta torta mousse de Bis, a confeiteira usou a técnica charlotte usando Bis Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Nesta torta mousse de Bis, a confeiteira decidiu usar a técnica charlotte - em que a lateral do bolo é coberta por bolachas champanhe - mas usando Bis -, o que traz a mistura de texturas crocante e cremosa para o doce. Esse tem tudo para agradar bastante às formiguinhas de plantão.

Brigadeiro de Amandita

Este doce ficou ideal para quem é fã do brigadeiro tradicional e também adora o chocolate que lembra uma noz Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Como disse a própria Carole Crema: “nessa receita, eu joguei baixo, porque fiz literalmente um brigadeiro e enrolei a massa por cima da Amandita”. Apesar da brincadeira, este doce ficou ideal para quem é fã do brigadeiro tradicional e também adora o chocolate que lembra uma noz. Crocante e macio, hum!

Disco de KitKat

Imagina um KitKat redondo e gigante, com pedaços do chocolate dentro. Pensou aí? Pois é, essa sobremesa funciona assim Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Imagina um KitKat redondo e gigante, com pedaços do chocolate dentro. Pensou aí? Pois é, essa sobremesa funciona assim, como se fosse uma versão gigante do KitKate. Além disso, para complementar, a confeiteira fez um fudge de chocolate branco para o recheio do disco de chocolate, que fica bem cremoso. Outro doce para ninguém botar defeito.

Pudim de Sonho de Valsa

Agora, prepare-se para ficar com a boca cheia d’água com a foto acima e a descrição do doce Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Agora, prepare-se para ficar com a boca cheia d’água com a foto acima e a descrição do doce. Visualize aquele pudim de leite, sem furinhos, lisinho, macio e cremoso. Pronto, temos a consistência do doce. Agora, acrescente aquele gostinho incomparável do chocolate tipo Sonho de Valsa. Apostamos que os fãs do chocolate vão adorar. Boa Páscoa!