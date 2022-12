Definitivamente, comer bem não precisa ser sinônimo de gastar muito. E para provar, preparamos esta listinha de cinco receitas para quem curte um bacalhau no final de ano, mas acha que ele pode pesar no bolso. Com esses pratos, você vai fazer bonito gastando menos. A seleção vai de arroz com lascas de bacalhau até aperitivos, como o famoso bolinho de bacalhau e iscas. É um prato mais gostoso que o outro. O difícil vai ser escolher um só! Confira:

Bolinho de bacalhau crocante por fora e macio por dentro Foto: Lorenzo Fabri

Bolinho de bacalhau tradicional

O bolinho de bacalhau é um queridinho dos brasileiros e, como muitos já sabem, é de origem portuguesa. Essa receita de bolinho de bacalhau tradicional compartilhada pelo chef Olivardo Saqui, do Quinta do Olivardo e Tasca do Brooklin, é sem invencionices. O foco é mesmo trazer o típico sabor que consagrou esse aperitivo como uma das receitas mais apreciadas usando o bacalhau. Perfeito para as guarnições da sua ceia!

Delicioso bolinho de bacalhau com queijo Foto: Gustavo Steffen

Bolinho de bacalhau com queijo

Seguindo na linha de bolinhos de bacalhau, aqui está uma versão inovadora para quem deseja fugir do tradicional - mas que não chega a dispensar totalmente aquele sabor típico. O bolinho de bacalhau com queijo do restaurante Bacalhau Vinho e Cia é uma mistura que deu pra lá de certo. O que já era bom, conseguiu ficar ainda melhor. Esse bolinho é sequinho por fora e tem a cremosidade na medida certa por dentro. Com certeza, vai te surpreender e pode ser que volte à sua mesa várias vezes durante o ano.

Receita de bacalhau ao forno com arroz de espinafres Foto: Henrique Peron

Bacalhau ao forno com arroz de espinafre

Se você quer uma receita mais leve, aqui está. Este bacalhau ao forno com arroz de espinafre do Tasca da Esquina, é perfeito para o jantar de Ano Novo. Se feito em proporções maiores, com certeza, vai servir a família toda!

Deliciosa quiche de bacalhau Foto: Bendita Torta

Quiche de bacalhau

Essa receita de quiche de bacalhau da chef Erica Generoso, da Bendita, é a entrada ideal para a sua ceia. O quiche é uma torta aberta e, no caso desse, com bastante recheio, garante o delicioso sabor do bacalhau na sua confraternização.

Deliciosas iscas de bacalhau Foto: Bacalhau Vinho e Cia

Continua após a publicidade

Iscas de bacalhau

As iscas de bacalhau são entradas perfeitas para sua ceia, sendo o aperitivo ideal para que as pessoas ‘belisquem’ antes dos pratos principais. Feita pelo restaurante Bacalhau Vinho e Cia, essa receita promete ser simples e rápida e, mesmo assim, ter um sabor único.

Gostou? Confira mais receitas com bacalhau:

+Bacalhau com natas e peras ao vinho

+Salada de bacalhau do Di Paolo

+Bacalhau com mousseline de mandioquinha

+Bacalhau ‘Nunca chega’

Continua após a publicidade

+Bacalhau com cuscuz gigante