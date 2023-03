A Páscoa está cada vez mais próxima e nada melhor do que ter na manga um presente para cada familiar ou amigo. Uma ótima opção são bombons caseiros de chocolate. Eles agradam a todos os gostos, desde a quem tem restrições alimentares até as crianças, sempre ávidas por chocolate.

Ao leite, com morango, em formato de coelho - as opções são muitas. Além de serem fáceis de fazer, a execução é divertida e o resultado final, um show. E mais: você ainda vai receber elogios de montão pelos presentes.

A chef Mariana Helou, da Petit Marie, separou cinco receitas de bombons de chocolate para você fazer para essa Páscoa. Confira abaixo a seleção e veja a que mais te agrada!

Coelhinho de chocolate

Bombons de chocolate Foto: Petite Marie

O coelhinho de chocolate é um bombom caseiro que é a cara da criançada. Na caça ao coelho ou ajudando a mãe a preparar esse chocolate, as crianças vão se divertir fazendo e, claro, comendo. Com carinha de coelho e miçangas coloridas, não é só a aparência que é fofinha. O chocolate fica realmente uma delícia.

Bombom recheado com brigadeiro

Continua após a publicidade

Bombom recheado Foto: Petit Marie

Quem resiste a um delicioso bombom recheado com brigadeiro? Em formato de coração, essa receita de bombom é ideal para presentear o namorado ou a quem mora no seu coração nessa Páscoa. A chef Mariana também dá a opção de fazer com recheios diferentes como doce de leite ou nutella. A opção é sua, você pode fazer aquela que mais te agradar. Romântico e gostoso, esse tipo de bombom é igual ao amor: faz a gente suspirar...

Bombom de morango

Bombom de morango Foto: Petit Marie

Morango e chocolate. Uma dupla perfeita, que anda de mãos dadas desde sempre e não poderia ficar fora da nossa seleção de bombons. Esse bombom de morango tem uma casquinha crocante de chocolate e brigadeiro branco envolvendo um suculento morango. Mas cuidado: a mescla de sabores pode te fazer devorar a caixa toda!

Trufa zero açúcar

Trufa zero açúcar Foto: Petit Marie

Continua após a publicidade

Os diabéticos e veganos não poderiam ficar fora dessa! Essa trufa vegana é a opção com chocolate zero, permitindo que pessoas com restrições alimentares também aproveitem o sabor da Páscoa. Produzido com leite de coco, o sabor desse bombom de chocolate vai surpreender.

Bombom de pão de mel

Bombom de pão de mel Foto: Petit Marie

Por último, temos o bombom recheado com pão de mel. Esse, com jeitinho de novidade, não poderia faltar! Feito com chocolate derretido, recheio de pão de ló e doce de leite, essa opção é a gostosura em forma de bombom. Legal para presentear amigos e entes queridos, é um presente que vai marcar a Páscoa de quem ganhar uma caixinha.

Mariana Helou - chef pâtissier formada pela escola francesa Le Cordon Bleu, em Londres. Proprietária do ateliê Petit Marie, na Vila Romana.

Chef pâtissier Mariana Helou Foto: Mariana Helou