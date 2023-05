A calabresa é um ingrediente muito presente na comida típica brasileira e combina bastante com a reunião entre família e amigos.

Pedimos para alguns chefs receitas simples com calabresa e conseguimos opções deliciosas. Entre elas: baião de dois, locro criollo, lentilha da sorte, jambalaya e feijão tropeiro.

Dê uma variada no seu cardápio semanal e experimente refeições com muito sabor, tempero e calabresa!

Baião de dois

Baião de dois Foto: Divino Fogão

Se tem uma comida brasileira que nunca decepciona é o baião de dois. Perfeito para qualquer dia da semana, esse prato é completo e dispensa acompanhamentos já que é uma mistura de arroz, feijão fradinho, linguiça calabresa, carne-seca e queijo coalho, é típico da culinária nordestina. A receita do Divino Fogão serve entre 7 e 8 pessoas e vale cada minuto de seu preparo.

Locro criollo

Locro criollo Foto: Divino Fogão

O locro criollo é um ensopado de feijão com abóbora é uma típica comida argentina da Cordilheira dos Andes. Claro que o prato pode ser comido em qualquer ocasião, mas é sempre uma boa comida para o inverno também, já que lembra um ensopado feito com feijão-branco, carne, bacon e linguiça. Essa receita simples do Divino Fogão é bem temperada, indicada para reuniões de amigos e família e tem tudo para entrar para seu cardápio de inverno.

Lentilha da sorte

Lentilha da sorte Foto: Água Doce Sabores do Brasil

A lentilha da sorte, como seu nome já diz, é uma receita associada à fartura e ao sucesso financeiro. Esse prato é carregado de superstições e, contam as histórias, pode trazer muito dinheiro por conta do formato de moeda da lentilha, por isso é comumente servido nas ceias de Ano Novo. Independente de crenças, a receita do restaurante Água Doce - Sabores do Brasil, é feita com bacon, calabresa, cenoura e louro pode (e deve) ser servida o ano inteiro, embora muitos a considerem boa pedida pra quem está procurando o que comer no frio.

Jambalaya

Jambalaya Foto: Divino Fogão

Se você estava procurando um prato diferente, nutritivo e tem um tempinho um pouco maior para se dedicar ao preparo, que tal o Jambalaya? O jambalaya é um prato típico de New Orleans, feito com arroz, linguiça e vegetais. Essa receita do Divino Fogão tem temperos bem marcantes e é ideal para ser degustada tanto no almoço, quanto no jantar com amigos e família, além de ser outra boa comida para dias frios.

Feijão tropeiro

Feijão tropeiro Foto: Divino Fogão

Que tal fecharmos a seleção com outro feijãozinho tipicamente brasileiro? O feijão tropeiro tem cara de mesa rodeada de gente querida, acompanhado de uma deliciosa batata assada, couve-manteiga e, claro, uma caipirinha de limão então... Dá uma conferida nessa receita do Divino Fogão que leva feijão, bacon, linguiça, torresmo e farinha de mandioca, uma típica comida brasileira onde a calabresa faz toda a diferença.