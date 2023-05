O fubá é uma farinha versátil e um elemento fundamental para diversos pratos típicos do Brasil. Com a chegada do meio do ano e suas deliciosas festas juninas, as receitas com milho tomam conta do pedaço e o fubá é um ingrediente que simplesmente não pode faltar em nenhum arraiá. Então, que tal já começar os preparativos por aqui, incluindo receitas com fubá em seu cardápio?

Pedimos para que alguns chefs separassem as melhores receitas caseiras com fubá. Conseguimos opções incríveis: bolo de fubá cremoso, panqueca de fubá orgânico, bolo de fubá com goiabada e mel, broa de fubá de padaria, polenta ao molho calabresa.

Bolo de fubá cremoso

Bolo de fubá cremoso idealizado pela chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

Quer saber se bolo de fubá cremoso tem segredos? É claro que tem, mas pode ficar tranquilo que a chef Heloísa Bacellar, do ‘Na Cozinha da Helô’, contou todos os segredos dessa receita pra nós. Criado em Minas Gerais, esse doce já deve ter marcado presença em diversos cafés da tarde com a avó ou na sobremesa daquele hotel fazenda. Agora chegou a hora de você fazer essa receita típica de festa junina em casa.

Panqueca de fubá orgânico

Deliciosa panqueca Foto: Gabriela Queiro

Continua após a publicidade

Para o café da manhã ou lanche da tarde, a panqueca de fubá orgânico, do chef Raphael Vieira, pode ser servida doce ou salgada. Esse prato cai super bem com quase tudo, especialmente com um delicioso recheio de goiabada, que é a sugestão do chef.

Bolo de fubá com goiabada e mel

Bolo de fubá com goiabada Foto: Água Doce Sabores do Brasil

O bolo de fubá com goiabada e mel é uma verdadeira perdição. Esse doce é perfeito para uma sobremesa, ou para um café da tarde com café preto ou chá bem quente. O restaurante Água Doce Sabores do Brasil mostra o passo a passo dessa sobremesa.

Broa de fubá

Broa de padaria Foto: Heloisa e Ana Bacellar

Sabe aquele café da tarde com jeitinho de interior? Pois é, que tal repetir ele em casa? Essa receita de broa de fubá, da chef Heloísa Bacellar, é a versão aerada, que não demanda tempo de cozimento da massa. Essa receita de festa junina pode ser acompanhado de um bom queijo, café e manteiga.

Continua após a publicidade

Polenta ao molho calabresa

Polenta ao molho calabresa Foto: Divino Fogão

Diferente das opções doces que foram apresentadas acima, aqui vai uma opção para os amantes de salgado. A polenta ao molho calabresa, do Divino Fogão, é uma ótima opção para um almoço ou jantar diferenciado. Feito com queijo, linguiça, molho de tomate e pimenta, é perfeito para dias mais frios.