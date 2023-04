Servidos como entrada, aperitivo, almoço ou jantar, os legumes são ingredientes versáteis e saborosos, que te permitem montar diversos tipos de pratos, contemplando variados sabores.

Desde espetinho de legumes até uma refeição completa, nós pedimos para que alguns chefs separassem a dedo receitas fáceis usando legumes. E o resultado dessa seleção especial foi esse: vaca-atolada com legumes tostados e agrião; arroz de legumes; kebab de legumes e tofu defumado; legumes refogados com feijão branco e feijão com carne moída.

Que tal acompanhar o passo a passo desses pratos e escolher um para cozinhar em casa essa semana? Confira abaixo a seleção:

Vaca-atolada com legumes tostados e agrião

Prato mineiro de vaca-atolada com legumes tostados e agrião, receita de Caio Soter, chef do restaurante Pacato, em Belo Horizonte (MG). Foto: Victor Schwaner|Pacato

O chef Caio Soter, do restaurante Pacato, compartilha o passo a passo de uma receita perfeita de vaca-atolada com legumes tostados e agrião, perfeita para quem busca uma comida leve. Feito com carne, mergulhada em gordura e servida com mandioca, esse prato está na 29ª posição no ranking de melhores pratos do mundo. Um espetáculo… Vale conferir!

Arroz com legumes

Arroz com legumes Foto: Neuton Araujo

Que tal um delicioso arroz com legumes? Acompanhado de queijo coalho, brócolis e cenoura, esse arroz com legumes refogados é um almoço perfeito. O Incêndio Restaurante ensina os mínimos detalhes do preparo desse prato.

Kebab de legumes e tofu defumado

Kebab defumado Foto: Bake and Cake

O kebab de legumes e tofu defumado é um espetinho que serve como uma deliciosa entrada ou acompanhamento de um prato principal. A chef Cris Muratori ensina como fazer esse delicioso espeto com legumes defumados, acompanhado de tofu.

Legumes refogados com feijão branco

Legumes refogados com feijão branco Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Outra receita fácil e aqui detalhada pela chef Cris Muratori são os legumes refogados com feijão branco. Se você não dispensa um delicioso refogado e é um apreciador de feijão branco, confira como fazer essa receita. Acompanhado de abobrinha e cenoura temperada, esse prato vai entrar no rol dos seus preferidos.

Feijão com carne moída e legumes

Feijão com carne moída e legumes Foto: Melchior Neto

Não poderíamos fechar essa seleção sem apresentar um dos pratos mais tradicionais do brasileiro. O feijão com carne moída e legumes, do chef Melchior Neto, é uma gostosura. Ele cai super bem com uma deliciosa salada, arroz branco e um ovo para finalizar. Confira!