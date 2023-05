O mel é um ingrediente delicioso, muito versátil e cheio de benefícios para a saúde. Apesar de o Brasil estar entre os maiores produtores de mel do mundo, o consumo de mel no país ainda é baixo, justamente por ligarmos a iguaria muito mais à saúde do que à culinária. No entanto, o mel de abelhas também é um coringa na cozinha, fazendo as vezes de adoçante e rendendo uma grande variedade de receitas maravilhosas que vão dos mais comuns bolos, pães e biscoitos até molhos e vários tipos de carne. Para você aproveitar mais do mel no seu dia a dia, pedimos para alguns chefs separarem algumas ideias para usarmos o mel.

Veja a seguir o que chegou pra nós: bolo de mel com camadas de paçoca, geleia de pimenta com mel, salada de frutas com iogurte, granola e mel, hambúrguer com mel e caipirinha de caju com mel.

Bolo de mel com camadas de paçoca

Bolo de mel com camadas de paçoca Foto: Divino Fogão

Que tal começarmos pela sobremesa mais fofinha? O bolo de mel com camadas de paçoca, do Divino Fogão, tem gostinho de aconchego e é perfeito para ser degustado depois de um almoço saboroso ou um jantar quentinho. Chame todos da família para degustar essa sobremesa com jeitão de interior.

Geleia de pimenta com mel

Geleia de pimenta com mel Foto: Água Doce Sabores do Brasil

Ainda na pegada do doce, que tal aproveitar o café da manhã com uma geleia caseira? A geleia de pimenta com mel é perfeita para colocar no pão, numa panqueca doce ou waffle. Cai super bem também em um lanche da tarde, no tempero para salada, molho de dadinho de tapioca e queijo coalho, ou qualquer outro acompanhamento de sua preferência. Essa receita do restaurante Água Doce Sabores do Brasil é versátil e vale ter sempre à mão.

Salada de frutas com iogurte, granola e mel

Salada de frutas com iogurte, granola e mel Foto: Água Doce Sabores do Brasil

O mel é um dos açúcares mais saudáveis e naturais que existem. A salada de frutas com iogurte, granola e mel é uma excelente opção para o café da manhã dos campeões ou para sobremesas leves. Misturada com pêra, banana, uva, kiwi e morango, a receita do restaurante Água Doce Sabores do Brasil é super fácil.

Hambúrguer com mel

Hambúrguer com mel Foto: Água Doce Sabores do Brasil

Essa receita do Água Doce Sabores do Brasil contém, na verdade, a revelação da fórmula secreta de um hambúrguer de muito sucesso da casa. Servido com abacaxi, cebola caramelizada, muita carne e, claro, mel, o hambúrguer com mel é a opção ideal para quem curte testar combinações ousadas. Junte os amigos e sirva esse hambúrguer artesanal que vale cada momento de seu preparo.

Caipirinha de caju e mel

Caipirinha de caju Foto: Água Doce Sabores do Brasil

Essa vale para quem está de olho nos momentos de relaxamento. Com certeza a caipirinha de caju, do restaurante Água Doce Sabores do Brasil, é a bebida alcóolica perfeita para dias de sol e calor com os amigos. É uma caipirinha brasileira do melhor estilo. Feita com cachaça, caju e mel, o doce da fruta junto com o toque da cachaça faz uma combinação refrescante.