Se você ainda não decidiu o que fazer para o almoço da Sexta-Feira da Paixão nós temos cinco sugestões saborosas de arroz de bacalhau para te ajudar.

Nesta Sexta-Feira Santa, reúna a família ao redor da mesa com um prato mais prático e deixe a bacalhoada ou aquele bacalhau com batata mais requintado para o almoço de domingo.

Mais uma vez, pedimos aos chefs para compartilhar conosco opções de receitas simples e fáceis e olha o que chegou por aqui: arroz de bacalhau com tomate, arroz de bacalhau para a Páscoa, arroz de bacalhau português, arroz integral com lascas de bacalhau e arroz de bacalhau com linguiça curada. Confira nossa seleção:

Arroz de bacalhau com tomate

Arroz de bacalhau com tomate Foto: Restaurante Amadeus

Todos irão amar o almoço da Sexta-Feira Santa se o delicioso arroz de bacalhau com tomate do Restaurante Amadeus for a estrela da mesa. A combinação de arroz, bacalhau, tomate e ervilha! fica com carinha de risoto e tem uma textura super cremosa.

Arroz de bacalhau para a Páscoa

Arroz de bacalhau Foto: Bambu Restaurante

Que tal um almoço festivo com a família? Nesta sexta-feira, aposte no arroz de bacalhau para a Páscoa do Bambu Restaurante. Feito com arroz cremoso, bacalhau, tomates cerejas e azeitonas, o prato agrada desde crianças até os mais crescidinhos.

Arroz de bacalhau português

Arroz de bacalhau Foto: Rancho Português

Quem não curte um delicioso arroz de bacalhau português? A receita compartilhada pelo Rancho Português leva tomate, espinafre, azeite e vinho branco, e o resultado é tudo de bom. A junção do bacalhau, arroz e demais ingredientes gera uma harmonia perfeita, mas não é só isso. O prato acaba sendo mais prático e um grande coringa, já que pode ser feito com sobras de outras refeições. Ou seja, também é uma ótima opção para o almoço de Páscoa. Confira!

Arroz integral com lascas de bacalhau

Arroz integral com lascas de bacalhau Foto: FreePik

Juntou a família ao redor da mesa na Sexta-Feira da Paixão e quer servir um prato elegante? O arroz integral com lascas de bacalhau do chef Vitor Skif Brito é o prato ideal para os que querem manter a dieta, mas ainda assim degustar um prato gostoso. Feita com arroz integral, amêndoas laminadas e camarões para decoração, essa receita é um arraso, além de ser muito bonita.

Arroz de bacalhau com linguiça curada

Arroz de bacalhau Foto: Iara Venanzi

E para finalizar, trouxemos a receita tradicional de arroz de bacalhau. Feito com bacalhau, leite, cebola, linguiça curada e uvas-passas, esse arroz de bacalhau chef Carlos Siffert, da Casa Santa Luzia, abre, com categoria, as festividades do feriado da Páscoa. Essa versão não poderia ficar fora da nossa seleção, não é?