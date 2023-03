Páscoa é uma das épocas mais festivas e saborosas do ano, especialmente para quem curte chocolate. E não são só os ovos que fazem sucesso, tem muita sobremesa de Páscoa deliciosa também. Então, que tal completar o almoço de Páscoa com sobremesas de chocolate?

Separamos cinco receitas fáceis para você. Tem para todos os gostos - desde o chocolate ao leite, passando pelo meio amargo e até receitas sem glúten!

Para completar a refeição especial com a família, essas receitas de chocolates são perfeitas para celebrar. Confira!

Cookie de caneca

Cookie de caneca Foto: Leonardo Machado Freire

O cookie de caneca da chef-pâtissière Lisiane Arouca é aquela receita versátil que cai como uma luva como sobremesa em um almoço ou jantar. Feito com camadas de bolo, biscoito e brigadeiro, esse doce de chocolate agrada paladares infantis e adultos. E o melhor: vale até para um café da manhã mais elaborado. Certamente, os chocólatras vão amar.

Torta caprese

Bolo de amêndoas Foto: Mônica Quinta

A torta caprese do chef Alexandre Nogueira, do Restaurante Santo Colomba, é uma receita sem glúten, feita com farinha de amêndoas e chocolate meio amargo. Densa e úmida, a torta caprese tem a mesma textura de um brownie e, servida com uma bola de sorvete, fica divina. Ideal para uma sobremesa após almoço ou depois do jantar, esse doce é super fácil de fazer. É leve e agrada mesmo quem não tem restrição ao glúten.

Bolo de brigadeiro

Bolo de brigadeiro com tuille de chocolate e quinoa Foto: Carlota

A cara da sobremesa de Páscoa, o bolo de brigadeiro do Restaurante Carlota, é feito com chocolate ao leite, pão de ló umedecido, recheio de chocolate e cobertura de chocolate. Enfim, é quase a personificação do chocolate, perfeita para o almoço de Páscoa.

Torta de três chocolates

Trilogia de chocolate Foto: Mário Rodrigues

Feita com chocolate amargo, meio amargo e ao leite, essa torta de três chocolates do Restaurante Capim Santo é a sobremesa perfeita para o almoço de Páscoa. Finalizada com uma deliciosa calda de chocolate, esse doce é bem fácil de fazer e ideal para servir gelado. A sobremesa é uma boa opção não só para a Semana Santa, mas para qualquer dia em que a ideia é agradar a família como uma sobremesa diferente.

Suspiro de chocolate

Suspiro de chocolate Foto: Rodolfo Regini

O suspiro de chocolate da chef Ludmila Nogueira, da Douceur, é um doce cheio de potencial. Essa receita com cacau em pó é muito legal para decorar uma sobremesa de Páscoa, como bolos e tortas, ou mesmo para ser servida sozinha. A receita é bem fácil de fazer, rende generosas porções e vem com algumas dicas da chef .