Quem não gosta de um docinho de festa de criança? As sobremesas de festa de aniversário são sempre muito aguardadas e quando chega a hora de comer, fazem a alegria de adultos e crianças.E para muito, o melhor da festa é sair levando um copo cheio de doces para saborear no dia seguinte.

Então, para garantir esse sucesso na sua festa, pedimos para que alguns chefs selecionassem receitas fáceis de docinhos de festa e conseguimos receitas incríveis como brigadeiro clássico, camafeu de nozes, beijinho com coco ralado, brigadeiro de ninho com nutella, trufa de chocolate.

Confira essa deliciosa seleção de doces de aniversário!

Brigadeiro clássico

Brigadeiro de festa Foto: Bake and Cake

Começando com o clássico brigadeiro da chef Cris Muratori. Essa receita é feita com brigadeiro de panela, enrolado em chocolate granulado. Toda criança (e adulto também) adora essa sobremesa.

Camafeu de nozes

Continua após a publicidade

Camafeu de nozes Foto: Bake and Cake

O camafeu é aquele docinho que tem gosto e cara de festa! O camafeu de nozes da chef Cris Muratori é feito com nozes e fondant. É o tipo de sobremesa que você pega um, dois e quando vê já comeu um montão. Tanto as crianças quanto os adultos vão adorar.

Beijinho com coco ralado

Beijinho com coco ralado, receita da confeiteira Fabiana Andrade. Foto: Oswaldo Neto | Fabiana Andrade

Como o próprio nome sugere, o beijinho com coco ralado é feito com leite condensado, leite de coco e coco ralado. Esse doce é um dos ilustres quitutes quando se fala em festa de aniversário. A chef Fabiana Andrade mostra como obter o beijinho perfeito que agrada a todos os paladares.

Brigadeiro de ninho com Nutella

Brigadeiro de ninho com Nutella Foto: Brigadayros

Continua após a publicidade

O brigadeiro de ninho com Nutella, da Brigadayros, é a versão branca e recheada do brigadeiro tradicional. Feito com brigadeiro de leite ninho, enrolado em uma bolinha de Nutella, o doce recheado derrete na boca. É garantido: esse docinho será um sucesso na sua festa!

Trufa de chocolate

Trufa de chocolate Foto: Divulgação Loja & Café Mariana Junqueira

A trufa de chocolate agrada geral. Esse docinho, receita da chef Mariana Junqueira, é perfeito para servir em festinhas. Feito com chocolate ao leite, creme de leite e conhaque, não resta dúvida: você não vai aguentar comer só um!