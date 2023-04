Cinco receitas de pão de frigideira para dias corridos

O pão de frigideira é um pão caseiro bem fácil de ser feito. Ele cabe no café da manhã ou no lanche da tarde. Saudável e uma ótima opção de receita fitness, o tempo de preparo de cada receita não passa de 20 minutos e combina com diversos recheios.

A chef Susan Martha compartilhou conosco cinco receitas de pão de frigideira, entre elas: pão de frigideira, pão de aveia fit, pão de frigideira sem ovo, pão de aveia e pizza de frigideira crocante.

Tem para todos os gostos, desde receitas com mais sustância até pães fitness e light, incluindo pão cetogênico sem glúten. Confira a seleção:

Pão de frigideira

Pão de frigideira Foto: Amor pela comida

Começando pelo básico e essencial, conheça o pão de frigideira. Ele não leva glúten em seu preparo e de acordo com a chef, é um pão cetogênico. Bem light, esse pão salgado combina com o recheio de sua preferência.

Pão de aveia fit

Pão de aveia fit de frigideira Foto: Amor pela comida

Procurando o que comer no café da manhã? Aposte nesse pão de aveia fit é saudável, fitness e também considerado uma comida sem culpa. Ideal para ser degustado também no lanche da tarde, pode ser feito com farinha de arroz e, para os que preferirem algo mais doce, pode-se acrescentar passas, nozes e canela.

Pão de frigideira sem ovo

Pão de frigideira fit sem ovo Foto: Amor pela comida

Para os que possuem alguma restrição alimentar ou não querem consumir ovo, esse pão de frigideira sem ovo é perfeito. Versátil e saudável, ele é repleto de fibras. Caso queira fazer substituições, pode-se trocar a farinha de aveia por quinoa. Assim como o psyllium e a farinha de linhaça, que não são obrigatórios na receita, mas proporcionam um maior valor nutricional e ainda mais fibras.

Pão de aveia

Pão de aveia de frigideira Foto: Amor pela comida

Esse pão de frigideira é para os que não querem algo tão fitness. Ideal para os que estão com o dia mais corrido, o pão de aveia também aceita a substituição ou adição de alguns ingredientes. A chef dá a opção de acrescentar canela, frutas secas, baunilha, chocolate ou coco ralado, por exemplo.

E não se esqueça: antes de cortar, deixe o seu pão esfriar, assim ele perde a textura de borracha e também o gosto de fermento que é muito presente assim que sai do forno.

Pizza de frigideira crocante

Pizza de frigideira Foto: Amor pela comida

Ainda na pauta das massas de frigideira, para sair do comum, que tal uma pizza de frigideira? Ideal para aquele fim de semana preguiçoso em que você procura uma receita fácil, a pizza de frigideira fica super crocante e é bem fácil de ser feita. A dica da chef é não usar mais do que três colheres de sopa para o recheio e sempre manter a frigideira tampada, assim ela pode assar adequadamente.