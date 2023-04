Para o almoço da Sexta-feira Santa e para o almoço de Páscoa, muita gente procura boas receitas com peixe, em especial com bacalhau. Mas se você está procurando alternativas para o tradicional peixe seco e salgado, que nem sempre tem preços tão convidativos, que tal apostar no salmão? Talvez ele ainda esteja buscando seu lugar entre as receitas de Quaresma, mas a verdade é que as receitas com salmão têm tudo para fazer bonito nos menus especiais da Semana Santa. Além de queridinho dos que se ligam em suas características nutritivas, o salmão tem uma cor inconfundível que embeleza qualquer prato e um sabor que é só seu. Fora todas essas vantagens, o que não falta são receitas boas com esse peixe.

Pedimos a alguns chefs sugestões de receitas simples de salmão para a Semana Santa. As opções são maravilhosas: salmão grelhado, penne ao limão com lascas de salmão, sashimi de salmão com especiarias, salmão com maionese de alcaparras e salmão com manteiga de anchova e alcaparras. Dá uma conferida:

Salmão grelhado

Salmão grelhado Foto: Grupo Vino!

É óbvio que iremos abrir as sugestões com um prato tradicional de salmão: a receita de salmão grelhado, um dos preparos ideais desse peixe. Essa receita de peixe é uma forma saudável de preparar o salmão, já que mantém os nutrientes da proteína e também se apropria do próprio óleo do peixe para seu cozimento.

Penne ao limão com lascas de salmão

Penne ao limão com lascas de salmão Foto: Mário Rodrigues Júnior | Gael Cozinha Mestiça

Continua após a publicidade

Refeições com macarrão sempre caem bem em uma mesa com mais gente e são simples de reparar. Com um molho aveludado, esse prato de penne ao limão com lascas de salmão é uma aposta certeira para uma refeição completa e com muito sabor.

Sashimi de salmão com especiarias

Sashimi de salmão com azeite trufado e raspas de limão-siciliano, receita do chef Sassá, do Sassá Sushi. Foto: Mário Rodrigues Júnior | Sassá Sushi

Essa combinação é para os que procuram ousar durante a Páscoa e se aventurar no mundo do peixe cru. O sashimi de salmão com especiarias, feito com azeite trufado e acompanhado de raspas de limão siciliano, é bem rápido e fácil de fazer. Tem tudo para agradar aos fãs de comida japonesa.

Salmão com maionese de alcaparras

Salmão servido com maionese caseira Foto: Suellen Goncalves

Se tem um acompanhamento que combina muito com peixe, é a maionese de alcaparras e limão. Esse prato de salmão com maionese de alcaparras é um verdadeiro sucesso. E olha que bacana: sua produção se resume a um salmão quase empanado na maionese e cozido no forno que resulta num peixe envolvido numa crostinha fantástica. É vapt-vupt…

Continua após a publicidade

Salmão com manteiga de anchova e alcaparras

Salmão com manteiga de anchova e alcaparra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para fechar com chave de ouro essa sequência de receitas com salmão, esse salmão assado com manteiga de anchova e alcaparra tem tudo para agradar todos os que celebram a Páscoa. Caindo muito bem nesta época de mudança de estação, essa receita de salmão caseiro leva poucos ingredientes e é super saborosa. Aproveite!