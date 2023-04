Torta salgada é o tipo de prato que vai bem em qualquer refeição. No almoço, lanche da tarde ou jantar, é uma opção leve, prática e saborosa, que pode vir sozinha, acompanhada de uma saladinha ou até como prato principal. E quando a torta é feita em casa, tudo fica ainda melhor. Afinal, é você quem escolhe o recheio e o tipo de massa.

Tanto para um quanto para o outro, as opções são muito variadas.

Caso você não seja um expert em torta caseira, não tem problema. Fomos conversar com a Fernanda e a Renata Darakdjian, da Pudding Pie, para descobrir como fazer a torta perfeita e voltamos não só com receitas maravilhosas, mas também cheios de dicas para eliminar de vez suas dúvidas na hora do preparo de cada uma. Depois de ler esta matéria, seus problemas com torta crua, torta ressecada ou torta murcha serão coisas do passado.

Confira abaixo como fazer torta em casa como um profissional. Veja a lista de tortas salgadas que estão esperando por você: torta de espinafre, torta de frango com cream cheese, torta de cogumelos, torta de atum e torta de cenoura com emmenthal.

Torta de espinafre com creme de milho

Torta de espinafre com creme de milho, receita do restaurante Torta no Quintal. Foto: Ana Schad | Torta no Quintal

A torta de espinafre com creme de milho combina com almoço, jantar e com um lanche da tarde. Muito fácil de fazer, também é uma ótima opção para festinhas, piqueniques e confraternizações.

Dica de chef: Mas e se você acabar com uma torta com massa mole? A chef Fernanda Darakdjian, da Pudding Pie, te ensina a resolver o problema. É bem simples: adicione um pouquinho mais de farinha e vá sovando aos poucos até atingir uma consistência mais firme. Não se esqueça de acertar bem o ponto do sal.

Torta de frango com cream cheese

Torta de frango tradicional com cream cheese; receita do restaurante Torta no Quintal. Foto: Ana Schad | Torta no Quintal

Quem não gosta de degustar no jantar uma torta no ponto certo, com muito recheio e muito sabor? A torta de frango com cream cheese é uma bela opção. Essa torta de frango é super molhadinha e o recheio é bem generoso.

Dica de chef: Caso você tenha errado a mão na hora de temperar, a especialista Renata Darakdjian ensina que adicionar um molho para reduzir a quantidade de sal é uma boa opção. Como estamos lidando com cream cheese, podemos utilizar o creme de leite para essa mistura. Outra ideia que também pode ajudar é usar um pouquinho de amido de milho dissolvido em água, para deixar o recheio mais espesso e cremoso. Caso o problema seja na massa e não no recheio, é só acrescentar mais farinha.

Torta de mix de cogumelos

Torta de mix de cogumelos, receita do restaurante Torta no Quintal, em São Paulo. Foto: Ana Schad | Torta no Quintal

Cogumelo, cream cheese e muçarela - aqui vemos a receita da torta perfeita, afinal, é saborosa e muito nutritiva. Ideal para um almoço com os amigos, essa torta de cogumelos tem tudo para fazer muito sucesso. E para atingir o ponto de torta perfeito, temos uma dica na hora do preparo dessa torta caseira.

Dica de chef: Se você é daquelas pessoas que esquece a torta no forno e vai fazer outras atividades, nossas especialistas podem te dar uma ajuda. Se sua torta queimou, ainda há chances de salvá-la. Com uma faca sem serra, raspe as laterais e retire a camada queimada.

Dica de chef: Caso ela tenha queimado em uma parte que torne impossível servi-la inteira, também pode-se optar pela torta em fatias, assim evitamos o desperdício.

Se foi a tampa da torta que queimou, a chef Fernanda Darakdjian ensina que devemos tentar retirá-la com cuidado e fazer outra finalização, como utilizar batata palha, farofa de cebola ou algum outro ingrediente que combine com o recheio.

Torta de atum, catupiry e azeitonas

Torta de atum, catupiry e azeitona Foto: Divulgação Bernard Contipelli

Com carinha ideal para o lanche da tarde após um dia de piscina, a torta de atum, catupiry e azeitona é uma maravilha, salgadinha e cremosa. Aprenda a fazer mais essa receita de massa de torta em casa e esse recheio divino.

Dica de chef: A receita de torta de atum com catupiry e azeitona requer cuidado, pois ela tem um recheio bem generoso, o que traz o perigo de acabarmos com uma torta murcha.

Mas não desanime não. As especialistas te aconselham a sempre ficar de olho no ponto da torta depois que ela for para o forno. Assim que assar e crescer, não espere muito. Quando a massa atingir o ponto firme e for possível espetar o garfo e ele sair limpo, já dá para retirá-la do forno.

Torta de cenoura e emmenthal

Deliciosa torta de cenoura com queijo emmenthal. Foto: Romulo Fialdini

Feita com cenoura e queijo, a torta de cenoura e queijo emmenthal é ideal para um jantar em família em um dia de temperaturas mais amenas, não apenas pelo queijo, que é um ingrediente perfeito numa torta quentinha, mas também porque essa receita de torta caseira é excelente para fazer junto com outras pessoas.

Dica de chef: Essa é para aprender de vez como fazer torta em casa. A chef Renata Darakdjian deu a dica para não errar na torta de cenoura com queijo emmenthal e outras tortas que também tenham bastante recheio: observar o ponto da massa.

Como fazer isso? O segredo é observar a lateral da torta. Para isso, é importante usar formas com fundo removível, assim é possível ver se as laterais estão douradas ou não. Quando estiverem douradinhas, pode confiar e retirar a torta do forno.

Fernanda e Renata Darakdjian - donas e chefs da Pudding Pie, que oferece cardápio fixo com oito sabores de tortas.