Viver em um país tropical é isso, o calor nunca chega a nos abandonar completamente. Em algumas áreas, parece até que é verão o ano inteiro. Mas mesmo no inverno, em lugares mais frios, sempre tem uns dias mais quentinhos, perfeitos para tomar uma bebida refrescante como um smoothie.

Essa bebida gelada, à base de frutas, vem ganhando o gosto dos brasileiros de Norte a Sul do país, especialmente por ser uma boa opção de bebida saudável e com uma infinidade de combinações, já que além das inúmeras possibilidade de frutas, ainda podemos optar por adicionar leite, iogurte, suco, chá, sorvete, leite de coco, leite de amêndoas, leite condensado etc.

Se essa bebida ainda não faz parte do seu dia a dia, aqui vão cinco receitas de smoothies para você provar e se apaixonar. E para os que já são fãs, vale conhecer essas novas opções que fomos buscar com chefs que entendem tudo do assunto, como a chef Ana Negrão, que compartilhou o smoothie de matcha, do chef João Neto, que veio com uma pegada mais doce com o smoothie com calda de frutas vermelhas, e o chef Thiago Lopes, com seu smoothie de manga e damasco, que é a cara do verão.

Pronto para escolher sua receita de smoothie preferida e começar a se refrescar? Então veja como fazer smoothies em casa e inclua no seu dia a dia mais cinco opções dessa bebida para o calor.

Esse smoothie de coco, abacaxi e hortelã é perfeito para o verão. O ideal é que ele esteja mais encorpado que uma vitamina, porém menos grosso que um sorvete. Uma dica legal é congelar todos os ingredientes, principalmente o iogurte ou a água, um tempinho antes de batê-los.

Que o smoothie é uma bebida perfeita para fazer em casa em dias de calor a gente já sabe, mas a receita de smoothie de matcha da chef Ana Negrão tem um toque especial de refrescância com a mistura de iogurte, matcha (chá verde) e folhas de hortelã. Para quem busca uma bebida saudável, o matcha smoothie, do Santo Grão é uma excelente pedida!

Quando pedimos ao chef João Neto uma opção de bebida para o calor, ele nos brindou com essa receita de smoothie de com calda de frutas vermelhas . Com uma pegada mais doce, afinal leva sorvete e calda, esse smoothie ainda alimenta os olhos, já que fica super cremoso e com tons de vermelho irresistíveis.

Esse refrescante smoothie de manga e damasco , do chef Thiago Lopes, é uma aposta perfeita para o verão, época de fartura das duas frutas. Além de ser uma bebida saudável, a junção iogurte batido com manga, damasco e suco de laranja traz uma opção mais ousada de sabor, ideal para que curte algo mais inusitado.