Confira receitas do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito, para um dia a dia mais saudável e apetitoso

Você é do tipo que toda segunda-feira promete que vai começar a comer de forma mais saudável, mas acha que salada é sem graça? A gente sabe que você não está sozinho e para acabar de vez com essa noção equivocada sobre as saladas, resolvemos desafiar ninguém menos que o chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito, a preparar cinco saladas diferentes, práticas e saborosas, perfeitas para quem procura pratos leves, bonitos e que carregam toda a potencialidade nutritiva.

Com camarão, carne, alface, queijo e outras iguarias, essas saladinhas têm tudo para entrar de vez para o seu cardápio.

Essa receita de salada oriental é simplesmente deliciosa e muito nutritiva. Ideal para um almoço mais light, ela é feita com peixe, legumes, amendoim, alface, ervilha e macarrão de arroz.

A versão desta saborosa receita de salada caipira é completa para um dia de temperaturas altas. Servida com dois tipos de abobrinha, rúcula, quiabo, picles e suco de limão, é quase a personificação da refrescância. Você vai amar!

Já pensou em provar uma salada de palmito, abacaxi e camarão ? Se não pensou, talvez seja a hora de testar essa combinação. O ponto alto dessa salada é o chantilly caseiro, feito com mel e creme de leite. Quando batido, resulta em um delicioso creme, que realça muito o sabor do fruto do mar, unindo o cítrico do abacaxi.

Você sabia que a rúcula é um ótimo ingrediente para harmonizar com carne? O chef José Guerra nos ensinou o passo a passo de uma salada de carne muito gostosa, que combina sabor e nutrição. Além dessa junção de sabores, o vinagre de Jerez, o azeite de ervas e o parmesão ralado realçam o gosto desse prato.