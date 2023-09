Como fazer donuts do zero? Veja a receita da Donuts Damari

Misture o leite, o ovo, a farinha, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela. Se atente para não deixar o sal e o fermento tocarem um no outro.

1 . Misture o leite, o ovo, a farinha, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela. Se atente para não deixar o sal e o fermento tocarem um no outro.

2 . Misture bem até se tornar uma massa homogênea, não adicione farinha antes do tempo, misture tudo muito bem para ter certeza se irá precisar de mais farinha, pois quanto mais farinha, mais pesado fica o resultado final.

8 . Coloque a massa em um pote com um pano úmido.

12 . Abra a massa com um rolo até obter uma espessura de cerca de 1,5 cm a 2 cm.