Sabe quando o hambúrguer está lindo, mas a consistência da carne atrapalha na hora da mordida? A densidade e o formato do seu disco de hambúrguer interferem diretamente no equilíbrio do lanche, e um hambúrguer que não foi bem moldado pode estragar o sanduíche. Mas não se assuste - é muito fácil moldar um bom hambúrguer com o uso de técnicas caseiras e a quantidade correta de carne.

Quem não tem o equipamento específico para hambúrgueres em casa pode ficar tranquilo: moldar um hambúrguer caseiro com as mãos funciona muito bem e é super simples. Após a mistura do blend, o ideal é separar pequenas bolinhas de carne e passá-las de uma mão para outra até formar um disco. Além de formatar o hambúrguer, a técnica serve para retirar o ar de dentro da carne moída e evitar que o blend se desmanche.

É claro que não existe apenas um tipo de hambúrguer, e cada formato de disco de hambúrguer exige um cuidado especial. O chef Eduardo Perrone, da Meat Downtown Burgers, explica qual a melhor maneira de moldar diferentes tipos de hambúrguer - do menor ao maior.

Hambúrguer tradicional

Quarter Pound, sanduíche da Meat Downtown Burgers Foto: Marinho Rodrigues

Aquele hambúrguer clássico, típico de hamburguerias tradicionais, pode ser facilmente moldado com as mãos, com ajuda da técnica das bolinhas, citada acima. Eduardo afirma que o ideal é usar de 110 a 200 gramas, quantidade que permite que você regule o ponto do hambúrguer com facilidade e o formato se mantenha intacto.

Smash Burguer

El Gringo, hambúrguer do tipo smash da Meat Downtown Burger Foto: Marinho Rodrigues

Os hambúrgueres do tipo smash se popularizaram nos últimos anos, e muitas hamburguerias adotaram o lanche como carro chefe. Usando uma quantidade menor de carne, os smash são mais finos e cabem em sanduíches menores, ao melhor estilo fast food. Eduardo recomenda que um hambúrguer smash tenha de 50 a 80 gramas e, quando chega à chapa, o blend deve ser bem prensado por uma espátula para pegar aquela crostinha deliciosa que conquistou o paladar dos fãs de hambúrguer.

Hambúrguer alto

Os hambúrgueres altos do Black Trunk agora na Vila Madalena Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Um hambúrguer alto é um pouco mais difícil de moldar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Variando de 150 a 200 gramas, o preparo de hambúrgueres maiores exige mais cuidado, para que não desmontem. Além de aros de hambúrguer tradicionais, Eduardo conta que as hamburguerias usam utensílios como moldadores de ovos frito e até cortadores de confeitaria para conseguir moldar o blend e evitar que os hambúrgueres desmanchem na chapa ou frigideira.

