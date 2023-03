Compota de pera ao perfume de lavanda, receita do chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria. Foto: Divulgação/Ghee Banqueteria Por Redação Paladar Compota de pera ao perfume de lavanda O chef Paulo Neves te mostra como fazer a compota de pera perfeita, que conta ainda com perfume de lavanda Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

A compota é uma receita que está entre o suco e o doce de uma fruta. Ela não é líquida, mas não chega a ser tão espessa Conta a história que as compotas surgiram da necessidade de se conservar as frutas durante o inverno. Assim, os povos antigos recorreram ao açúcar acrescentado à fruta para preservar as colheitas feitas durante o verão e o outono. Por isso, o foco hoje é uma deliciosa receita de compota de pera ao perfume de lavanda, criada pelo chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria. Uma delícia para o paladar e para o olfato… Veja como se faz: