Clássica e indispensável no churrasco, a linguiça é um ingrediente simples e democrático que agrada o paladar de muita gente. Pela sua versatilidade, a linguiça pode ser servida como aperitivo, acompanhamento e até mesmo como prato principal. Com o passar dos anos, a linguiça foi adquirindo uma diversidade de sabores surpreendente. Hoje, em mercados e açougues, podemos encontrar a linguiça toscana, calabresa, linguiça de frango, linguiça cuiabana, linguiça de lombo e muitas outras.

Agora, se você ficou em dúvida sobre qual linguiça escolher para seu churrasco e como prepará-la da melhor maneira, fique tranquilo. Com as dicas do chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais, Fabio Lazzarini, você vai saber a diferença entre as melhores linguiças e ainda vai conferir duas receitas especiais: lanche de linguiça toscana com vinagrete e pastel de linguiça calabresa.

Linguiça toscana

Campeã unânime dos churrascos, a linguiça toscana é feita de carne suína e outros temperos, como pimenta-preta, salsa e cebola. Para que sua linguiça toscana fique perfeita, o chef Fabio Lazzarini aconselha assar em fogo brando ou em uma grelha mais alta. Quando estiver quase pronta, coloque a linguiça toscana em uma área mais quente da churrasqueira ou abaixe a grelha para que ela fique levemente crocante por fora.

Para colocar em prática essas dicas, experimente essa receita de lanche de linguiça toscana com vinagrete. O chef Fabio afirma que adora fazer essa receita para seus convidados durante o churrasco. O pão, que também vai na grelha, fica crocante e combina muito bem com a maciez da linguiça toscana.

Lanche recheado de linguiça, queijo prato e vinagrete da Osnir Hamburger Foto: Luis Vinhao

Linguiça calabresa

Para quem gosta de sabores marcantes e apimentados, a linguiça calabresa é uma ótima escolha. Preparada com carne pouco curada, ou seja, banhada com uma mistura de sal, açúcar, salitre, cheiro verde e pimenta, a linguiça calabresa deve ser assada a 15 centímetros da brasa. Mas se você quiser uma alternativa além da linguiça pura do churrasco, experimente o sabor incrível da linguiça calabresa, nessa receita de pastel de linguiça em casa.

Massa de pastel simples Foto: FreePik

Linguiça de frango

Com sabor mais brando e cor esbranquiçada, a linguiça de frango é diferente da maioria das linguiças. Pelo fato de conter bastante água, é aconselhável temperá-la com alho e cebola e fazer furinhos nela antes de assar, evitando que a carne inche. A linguiça de frango ainda combina muito bem com bacon e batata cozida.

Linguiça de lombo

A linguiça de lombo é pouco conhecida, mas ainda assim tem um sabor espetacular. Com baixo teor de gordura e sabor suave, a linguiça de lombo é feita com a parte nobre do porco e é temperada com um mix de ervas. Se preferir, adicione páprica defumada e pimenta-do-reino para dar mais sabor e picância para a linguiça.

Linguiças artesanais feitas por Rodrigo Ribeiro Foto: ROBERTO SEBA|DIVULGAÇÃO

Linguiça cuiabana

Recheada com queijo fresco e leite, a linguiça cuiabana é um verdadeiro sucesso entre os fãs de churrasco. Feita à base do corte traseiro da carne bovina, a linguiça cuiabana é temperada com cebolinha, alho, sal refinado e pimenta bode. Essa linguiça é macia e deve ser colocada na grelha alta, para que a carne não perca suculência.

Fabio Lazarini - chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais.

Chef Fabio Lazzarini Foto: Henrique Peron