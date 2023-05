Vamos te convidar a fazer uma viagem no tempo agora. Lembra de quando você era criança e fazia cartinhas e desenhos para sua mãe? A reação dela era preciosa, não é mesmo? Um sorriso gigante ou um olho marejado surgia assim que você entregava aquele presente feito com tanto amor e carinho. Agora vem a pergunta, se você pudesse voltar ao passado, faria um cookie para dar para sua mãe?

A confeiteira Lu Bonometti, da Casa Bonometti, fez uma oficina de biscoito para os pequenos no 10° Paladar Cozinha do Brasil, nos últimos sábado e domingo (6 e 7), e levou sorrisos às crianças e aos pais dos pequenos, que puderam viver aquele momento de aprendizado com seus filhos. O sucesso foi tanto, os sorrisos tão largos e os momentos tão divertidos que inspiraram essa sugestão aos pais, tios ou qualquer adulto próximo de uma criança: que tal ajudar um filho a fazer um presente delicioso para o Dia das Mães em forma de cookie?

A confeiteira Lu Bonometti fez uma oficina de biscoito para os pequenos no 10° Paladar Cozinha do Brasil, nos últimos sábado e domingo (6 e 7) Foto: Tiago Queiroz

Para aprovar a ideia, conversamos com Guilherme Sá, pai da Marina, de 4 anos, que participou da aula dos biscoitos de chocolate: “Foi a primeira vez que ela fez cookie, a experiência foi perfeita. E acho que ela gostaria de fazer um cookie para a mãe, só que eu na cozinha, vou ser bem sincero, sou bem ruim. Então pode ser que fique cru ou queime. Mas de uma coisa tenho certeza: a diversão vai ser garantida”.

Trocamos uma ideia também com a confeiteira e professora da oficina Lu Bonometti, e ficamos sabendo que, por coincidência ela havia dado exatamente essa sugestão enquanto esperava os biscoitos assarem durante a aula. “Eu falei para as crianças que, agora que elas já sabiam fazer biscoitos, podiam aproveitar a semana do Dia das Mães para preparar os cookies para dar de presente. Que delícia não seria ganhar um cookie e poder comer algo que seu filho preparou”, compartilhou.

A especialista em confeitaria lembra que uma excelente alternativa é chamar a mãe para fazer parte do processo Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Se você for igual ao Guilherme e tiver receio de arriscar nos cookies, a especialista em confeitaria lembra que uma excelente alternativa é chamar a mãe para fazer parte do processo. “Acho muito importante criar memórias afetivas de comidas entre mãe e filho. Então, se a mãe gostar de cozinhar, pode ser legal fazer o cookie junto com o pequeno. Eu mesma adoro cozinhar com os meus filhos, acho esses momentos mais importantes até do que um passeio mirabolante, por exemplo, porque são esses instantes cotidianos que a gente leva no coração, as coisas mais simples viram as memórias mais especiais”, ressaltou com bastante emoção.

Continua após a publicidade

Receita de cookies

Confira as receitas de cookies que foram ensinados na oficina Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Se você pai ou mãe gostou da ideia, clique aqui para ver a receita dos cookies tradicionais e dos cookies de massa de chocolate que a chef Lu Bonometti fez nas oficinas.