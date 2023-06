Em época de Festa Junina o que não faltam são quitutes e brincadeiras legais, que vão desde quadrilha até correio elegante. Para quem tem aquele crush, mas não tem coragem de se aproximar, o correio elegante é uma excelente oportunidade. Normalmente, os recadinhos anônimos entregues por um participante da festa chegam escritos em papel, mas você não concorda que seria muito mais legal (e gostoso) se eles fossem feitos de biscoitos?

Nós aqui de Paladar estamos sempre buscando maneiras criativas de tornar a vida mais saborosa e, por isso, resolvemos pedir para o chef confeiteiro da Hanami, Cesar Yukio, criar esta versão comestível de correio elegante com recadinhos que possam ser lidos e saboreados por inteiro. Dessa forma, quem estiver na organização da festa pode entrar numa vibe de cupido e criar frases para ajudar os convidados a se aproximarem de suas paqueras de forma mais deliciosa. Curtiu? Então confere essa receita fácil de biscoito para correio elegante.

Inúmeras formas

O chef ensinou a fazer biscoitos quadrados, retangulares e, para espalhar ainda mais o amor, em forma de coração Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Para fazer o biscoito de correio elegante, você pode conferir a receita aqui, mas para os formatos podem ser inúmeros, você pode deixar sua criatividade falar mais alto. O chef ensinou a fazer biscoitos quadrados, retangulares e, para espalhar ainda mais o amor, biscoitos em forma de coração, basta você ter as forminhas com os formatos que deseja.

Cobertura e escrita

A decoração de glacê é feita com corante, e, para deixar seus biscoitos coloridos, você precisa pintá-los, assim como o chef faz.

A decoração de glacê é feita com corante, e, para deixar seus biscoitos coloridos, você precisa pintá-los, assim como o chef faz Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Já o recadinho é de sua escolha, então você pode deixar escrito o que quiser, porém, Yukio deu algumas opções de como decorar o biscoito:

Meu riso é tão feliz contigo

Que falta me faz um xodó

Pula fogueira iá iá

Quer ser meu par nessa quadrilha?

Por onde for, quero ser seu par

Você é minha fogueira de São João

Troca uma paçoca por um beijinho?

Você é o milho da minha paçoca

Para criar sua frase, você precisará de um saco de confeitar e chocolate branco - que pode ser misturado com o corante ou chocolate meio amargo derretido. O importante é se divertir nesta época junina e deixar o clima romântico se espalhar como as labaredas da fogueira do seu arraiá.