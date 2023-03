Copa lombo empanada com presunto cru Foto: Restaurante Santo Colomba Por Redação Paladar Cotoletta alla bolognese O chef Alencar vai te mostrar a melhor combinação de copa lombo com presunto cru Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O prato cotoletta alla bolognese é tradicional da cidade de Bolonha, na Itália. Feito com copa lombo, ovo, queijo e presunto cru, é um prato bem diferente, ideal para aqueles que estão procurando por um jantar especial. Apesar do intenso sabor, o preparo é bem básico. Feito com vitela empanada com ovo e farinha de rosca e frita em óleo quente, ela cai super bem quando acompanhada de limão e uma saladinha. É comum que famílias italianas tenham suas próprias receitas de cotoletta alla bolognese. Por aqui, não te deixamos na mão e separamos o modo de preparo do chef Alencar, do Restaurante Santo Colomba, para você testar essa delícia. Acompanhe: