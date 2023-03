Couve-flor gratinada Foto: Bake and Cake Por Redação Paladar Couve-flor gratinada Reúna a família no almoço de domingo e sirva essa deliciosa couve-flor gratinada Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Domingo é aquele dia preguiçoso, em que só queremos fazer uma receita fácil e que agrade o paladar da turma. Confira como fazer couve-flor gratinada: você irá se surpreender com o sabor e a facilidade desse prato. Junte toda a família para o almoço de domingo e sirva essa couve-flor gratinada com queijo. A receita é da chef Cris Muratori, do Bake and Cake. Confira abaixo o passo a passo e bom apetite: