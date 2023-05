Acomode metade do leite vegetal (amêndoa e coco) com a fava de baunilha em uma panela.

Enquanto isso, em uma tigela, acomode o restante do leite e os demais ingredientes.

Bata com um batedor até misturar bem.

Mexa com o batedor por cerca de 4-5 minutos até que comece a engrossar ou começar a espessar no fundo da panela.

Retire a panela do fogo.

